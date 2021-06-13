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Eğitim Lisede sınıf geçme notu kaç? Lisede sınıfta kalma var mı?
Eğitim

Lisede sınıf geçme notu kaç? Lisede sınıfta kalma var mı?

Karnelerin alınmasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler yıl sonu notlarını öğrenmeleri ile sınıfta kalma olup olmadığını sorguluyor. Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri sınıf geçme şartları ne? Başarı puanı en az kaç olmalı? Sınıf geçme nasıl olacak 2021? Sınıf geçme şartları nelerdir? Lisede sınıfta kalma var mı? Lise sınıf geçme nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2021-06-13 19:28:00 -
Lisede sınıf geçme notu kaç? Lisede sınıfta kalma var mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla gönderilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin yazıda, sınıf geçme, sınıf tekrarı ve başarı puanları ile ilgili tüm detaylara yer verildi.

Lisede sınıf geçme notu kaç?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna ilişkin iş ve işlemler, öğrenci velilerinin yaptığı tercihe bağlı olarak sadece birinci dönem puanları veya her iki döneme ait alınan puanlara göre gerçekleştirilecek.

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim ve öğretim yılıyla sınırlı olmak kaydıyla devamsızlık nedeniyle sınıf tekrarına kalma kuralı uygulanmayacak.

Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersi/dersleri olanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrencilerin sınıfını doğrudan, yıl sonu başarı puanı 50 ve daha yukarı olan ancak yıl sonu başarı puanıyla başarılı sayılamayacak derslerden başarısız olan öğrenciler ile alt sınıflar da dahil başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerin, bu derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanacak.

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