17 Eylül Pazartesi günü 2018/2019 eğitim öğretim ders zili çalacak. Milyonlarca öğrenci 3 ay tatilden sonra tekrar sıralara oturacak. Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarda devamsızlıkla ilgili düzenlemesi yaptı. Bakanlığın yeni düzenlemesine göre, devamsızlık yapmayan öğrenciye ödül geliyor. Peki lisede devamsızlık hakkı kaç gün?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçirilecek. Bu kapsamda, öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamalarının yanında özürsüz devamsızlık sürelerinin 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

Lisede devamsızlık hakkı kaç gün?

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı kaç gün? Özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı kaç gün? Özürlü ve özürsüz devamsızlık 45 günü geçmeyecektir. Yani 35 gün özürlü devamsızlık hakkı tanınmıştır.