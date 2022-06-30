Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 5 Haziran’da LGS’ye girdi. Sınavın ardından ise sonuçlar 30 Haziran’da açıklandı. Sınav puanı yetersiz olanlar ise hangi liseye nasıl yerleşebileceklerini merak ediyor.

Lise yerleşmeye puanları yetmezse ne olur?

LGS sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. Tercih işlemlerinin ise birkaç güne başlaması bekleniyor. Sınavdan yeterli puan alamayanlar ise liseye nasıl kayıt yaptırabileceklerini merak ediyor. Öğrenciler liseye merkezi sınava göre ya da yerel yerleştirmeye göre yerleşiyor. Öğrencilerin sınav puanı olmazsa ya da puanı yetersiz olursa yerel yerleştirmeyle yani adrese göre bir liseye yerleşebiliyor. Okul puanına göre öğrenciler adreslerine yakın okulları ya da komşu ilçelerden sınavsız öğrenci kabul eden okulları tercih edebiliyor. Bu sebeple LGS puanı olmayan öğrenciler de bir okula yerleşebiliyor.

Yerel yerleştirmede hangi okullar tercih edilecek?

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede, tercihlerden ilk 3 okul kayıt alanından olmak üzere en fazla 5 okul tercih edilebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını işaret edecek.

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.