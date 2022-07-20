Lise tercihleri açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS 5 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından tercih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçların açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Peki, LGS tercih sonuçları ayın kaçında açıklanacak? Lise yerleştirme sonuçları ne zaman?
Milyonlarca 8.sınf öğrencisi 5 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. Sonuçlar ise 30 Haziran’da ilan edildi. Tercih işlemlerinin ardından lise yerleştirme sonuçlarının nereden ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başlandı.
Lise tercihleri açıklandı mı? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS sonuçları 30 Haziran'da başladı. Öğrenciler 4-20 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirdi. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yerleştirme sonuçlarının ne zaman duyurulacağı merak edilmeye başlandı. Lise tercih sonuçları 25 Temmuz’da meb.gov.tr adresi üzerinden açıklanacak. Ardından ise kayıt işlemleri başlayacaktır.