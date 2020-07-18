Lise taban puanları 2020 | Kaç puanla hangi liseye girerim?
200 puanla hangi liseye girerim? | 20 Haziran Cumartesi günü LGS sınavı yapıldı. Sınavın ardından öğrenciler merakla beklediği sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü öğrendi. Milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanmasıyla birlikte “Lise taban puanları yüzdelik dilimler 2020”, “2020 lise taban puanları yüzdelik dilimler” , “Kaç puanla hangi okula gidebilirim?” , “Kaç puanla Anadolu Lisesi’ne yerleşirim 2020” , “200 puanla hangi Anadolu Lisesi’ne girerim” , “Adrese göre hangi Anadolu Lisesi’ne gidebilirim?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
LGS sınav sonuçları 16 Temmuz Perşembe günü açıklandı. Sınav sonuçlarının ardından tercih sürecinin 20 Temmuz’da başlayacağı ifade edildi. Milyonlarca öğrenci 20-29 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini e okul üzerinden yapabilecek. Öğrenciler hayallerini kurdukları okullara kaç puanla yerleşebileceklerini araştırıyor. İşte, detaylar.
Lise taban puanları 2020 | Kaç puanla hangi liseye girerim?
Milyonlarca öğrenci sınav puanı ve sınav puanı olmadan hangi liseye nasıl yerleşeceklerini araştırıyor. Okul puanları ve kontenjanlarının yanı sıra tercih robotuyla da okulları sorgulayabilirsiniz.
LİSE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ