Lise puanları 2021 lise puanları yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2021 tercih kılavuzu

2021 lise taban puanları, yüzdelik dilimi, LGS lise kontenjanları. 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav iki oturumla 6 Haziran 2021 Pazar günü yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı merkezi sınav 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde, 17 bin 793 okulda ve 82 bin 355 salonda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin kendi okulunda katıldığı sınavda öğrencilere çoktan seçmeli 90 soru soruldu. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi. İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyulması için tedbirler alındı. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltildiği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verildi.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 LGS sonuçları ne zaman açıklanır? Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS lise taban puanları yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra ise öğrencileri bu kez de lise tercihlerine ilişkin maraton başlayacak. LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra MEB LGS 2021 lise tercih başvurularını başlatacak. MEB tarafından yayınlanacak olan LGS 2021 tercih kılavuzu ile liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve lise kontenjanları da belli olmuş olacak.

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