Pandemi nedeniyle eğitim öğretim döneminin neredeyse tamamını uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler bugün yüz yüze eğitime devam ediyor. Peki, lise öğrenciler haftada kaç gün okula gidiyor?

Lise öğrencileri haftada kaç gün okula gidiyor?

1 Haziran tarihinde başlayan kademeli normalleşme sonrasında geçtiğimiz hafta ilkokul öğrencileri yüz yüze eğitime başlamıştı. Bu karar sonrasında bugün ortaokul ve liselerde de milyonlarca öğrenci için yüz yüze eğitim başladı. Lise ve ortaokul kademelerinde eğitim gören milyonlarca öğrenci haftanın 2 günü , seyreltilmiş olacak şekilde yüz yüze eğitim görecek.

Karneler ne zaman alınacak?

Eğitim öğretim süreci devam ederken, öğrenciler kanelerini 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren okullarında basılı yada djiital olarak alabilecekler. Kanesini alan öğrenciler talep etmeleri durumunda 2 Temmuz 2021 tarihine kadar okullarda telafi eğitimlerine devam edebilecekler.