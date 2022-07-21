Liseli öğrenciler ve aileleri nakil işlemlerinin ne zaman alınacağı araştırılıyor. Peki, lise nakilleri ne zaman yapılacak? Lise nakil tarihleri 2022:

Lise nakilleri ne zaman 2022? Lise nakil işlemleri ne zaman yapılıyor 2022-2023

LGS 2022, 5 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. Öğrenciler 4-20 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Sonuçlar ise 25 Temmuz’da ilan edilecek. Lise nakil işlemlerinin yapılacağı tarihle ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı. 25 Temmuz’da sonuçlar açıklandığında nakil işlemi takviminin de açıklanması bekleniyor.

Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak. Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından “eokul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.