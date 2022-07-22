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Eğitim Lise nakil işlemleri ne zaman? 2022-2023 lise nakil takvimi:
Eğitim

Lise nakil işlemleri ne zaman? 2022-2023 lise nakil takvimi:

Lise yerleştirme sonuçları kadar nakil takvimi de merak ediliyor. Peki, lise 1.nakiller ne zaman? Lise 2.nakiller ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-07-22 21:59:00 -
Lise nakil işlemleri ne zaman? 2022-2023 lise nakil takvimi:

Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 5 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. Öğrenciler 4-20 Temmuz tarihlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirdi. LGS yerleştirme sonuçları kadar nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Peki, lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

Lise nakil işlemleri ne zaman? 2022-2023 lise nakil takvimi:

Yerleştirme sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde ‘www.meb.gov.tr’ adresinde ilan edilecektir. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi     25 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması           25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı     01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması           01-05 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı     08 Ağustos 2022

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması                       09-17 Ağustos 2022

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması        19 Ağustos 2022

Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması        23-26 Ağustos 2022

Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi      31 Ağustos 2022

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı   12 Eylül 2022

 

 

 

               

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