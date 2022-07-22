Milyonlarca 8.sınıf öğrencisi 5 Haziran Pazar günü LGS’ye girdi. Sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. Öğrenciler 4-20 Temmuz tarihlerinde tercih işlemlerini gerçekleştirdi. LGS yerleştirme sonuçları kadar nakil işlemlerinin ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Peki, lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

Lise nakil işlemleri ne zaman? 2022-2023 lise nakil takvimi:

Yerleştirme sonuçları 25 Temmuz 2022 tarihinde ‘www.meb.gov.tr’ adresinde ilan edilecektir. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B Maddesi hükmü uyarınca yerleştirme sonuçlarına ilişkin 10 günlük dava açma süresi, sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen günden itibaren başlar ve sonuçlara yapılacak itiraz başvuruları, işlemeye başlayan dava açma süresini etkilemez.

Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi 25 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması 01-05 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı 08 Ağustos 2022

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 09-17 Ağustos 2022

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması 19 Ağustos 2022

Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması 23-26 Ağustos 2022

Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi 31 Ağustos 2022

2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı 12 Eylül 2022