lise 1. nakil işlemi ne zaman başlayacak? Nakil başvuruları ne zaman başlıyor?

LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı, öğrencilerin yaklaşık yüzde 10'u, 400-500 puan aralığında yer aldı. MEB LGS Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip, Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi nakil tarihleri de sorgulanmaya başlandı. LGS sınav sonuçlarının erişime açılmasından sonra bu kez de hem lise tercih tarihleri hem de nakil tarihleri sorgulanmaya başlandı. Lise nakiller ne zaman açılacak 2022? Liseler arası nakil işlemleri ne zaman? Nakil islemleri ne zaman açılıyor?

Lise nakil işlemleri ne zaman başlayacak?

LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra bu kez de lise tercih tarihleri MEB tarafından açıklanacak. LGS tercihlerin yapılması ve tercih yerleştirme sonularının açıklanmasından sonra ise nakil takvimi başlamış olacak. MEB nakil tarihleri önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Lise nakilleri için tıklayın. MEB geçen yıl nakil takvimini şu şekilde açıklamıştı:

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

Lise nakil şartları neler?

Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.