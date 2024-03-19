Lisansüstü eğitim için ‘yayın’ ve ‘akreditasyon’ kriteri getirildi

Öğretim üyelerinin, programın açılacağı üniversite kadrosunda görev yapmakta olup doktorası veya doçentliğinin programın açılacağı alanda; söz konusu program disiplinler arası ise doktora veya doçentliğinin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği doğrudan ilişkili alanlarda olması gerekecek.

Doktora programı, en az ikisi profesör, birisinin profesör olması halinde ise en az ikisi doçent olmak üzere, üniversite kadrosunda asgari 6 öğretim üyesiyle açılabilecek.

Yüksek lisans programı en az ikisi profesör ve/veya doçent unvanına sahip olmak üzere üniversite kadrosunda asgari 3 öğretim üyesiyle açılabilecek. Yüksek lisans ve doktora programlarında görev alacak öğretim üyelerinin de yayın şartını sağlaması gerekecek.

Yeni getirilen asgari yeterlilikleri sağlayamayan lisansüstü programların, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar aranan yeni yeterlilikleri sağlaması gerekecek. Şartları sağlayamayan lisansüstü programlara öğrenci alımı durdurulacak.

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