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Yerel Lisanssız tesiste 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yerel

Lisanssız tesiste 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da polisin lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşün tesisine yaptığı baskında 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bir kişi de gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-21 07:13:00 -
Lisanssız tesiste 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Merkez Sarıçam ilçesindeki organize sanayi bölgesinde lisansı olmayan bir geri dönüşüm tesisini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu tesise baskın düzenledi. KOM ekipleri, baskın yaptığı tesiste 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirdi. Kaçaklık olayıyla ilgili bir kişiyi gözaltına alan ekipler, soruşturmaya devam ediyor.

Bakan soylu, sosyal medyadan duyurdu

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yorulmak yok! 24 saat suçluya, kaçakçıya, kanunsuzluğa göz açtırmıyoruz. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube tarafından, lisanssız faaliyet gösteren fabrikada yapılan aramada 79 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Adana Emniyetimize, KOM ekiplerimize tebrikler" notuyla operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı.

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