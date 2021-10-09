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Spor Lionel Messi tercihini resmen kullandı
Spor

Lionel Messi tercihini resmen kullandı

PSG'nin yıldız ismi Lionel Messi, Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için takım arkadaşlarına oy vereceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 14:06:00 -
Lionel Messi tercihini resmen kullandı

Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or (Altın Top) ödülü için adaylar açıklandı. 29 Kasım 2021'de ödüller sahiplerini bulacak.

France Football dergisi, 2021 Altın Top ödülüne aday 30 futbolcuyu belirledi. Adaylar arasında ödülü 6 kez kazanan Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile 5 kez kazanan Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Bayern Münih'ten Robert Lewandowski de yer aldı.

Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe ve Neymar, Borussia Dortmund'tan Earling Haaland, Manchester City'den Kevin De Bruyne ve Chelsea'den Romelu Lukaku ile N'Golo Kante de 30 kişilik listede kendilerine yer buldu.

Messi'nin tercihi takım arkadaşları

Lionel Messi, Ballon d'Or adaylarının açıklanmasının ardından açıklamada bulundu.

Arjantinli yıldız, yaptığı açıklamada oylamada kime oy vereceğini ilk kez açıkladı. Messi, takım arkadaşları Neymar ve Mbappe'ye oy vereceğini ifade etti.

Messi, iki takım arkadaşının da bu ödülü hak ettiğini belirterek, "Benzema ve Lewandowski de var. Harika bir sezon geçirerek ödülü hak ettiler. Ballon d'Or'u kazanmak kolay değil, çünkü bireysel olarak birçok şeyi başarmanızı gerektiriyor" dedi.

Yıldız oyuncu bu ödülü daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019'da olmak üzere toplam 6 kez kazanmıştı.

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