Lionel Messi neye uğradığını şaşırdı!

Liglere verilen milli ara sonrası kamp için ABD'yi tercih eden Arjantin Milli Takımı, hazırlık maçında Jamaika ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, Arjantin'in 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Arjantin'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Julian Alvarez ile 86. ve 89. dakikalarda Lionel Messi kaydetti. Messi, maç içerisinde ilginç bir an yaşadı. Sahaya atlayan bir taraftar yıldız futbolcunun önüne geçerek şaşırtan bir talepte bulundu.

Milli arada kamp için Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Arjantin Milli Takımı, burada iki hazırlık maçı yaptı. İlk maçında Honduras ile karşı karşıya gelen Tangocular, rakibini 3-0 mağlup etti. İkinci müsabakada ise Jamaika ile kozlarını paylaşan Arjantin yine aynı skorla sahadan galip ayrıldı.

Jamaika karşısında galibiyeti getiren golleri ise 13. dakikada Julian Alvarez ile 86. ve 89. dakikalarda Lionel Messi attı. Karşılaşma devam ederken ilginç bir an yaşandı.

Sahaya atlayan bir taraftar, Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi'yi şaşırtan bir harekete imza attı.

Dünyaca ünlü yıldızın önüne geçen futbolsever, Messi'nin eline bir kalem tutuşturarak sırtına imza atmasını istedi.

Taraftarın bu talebini kırmayan Messi'nin imzayı attığı esnada güvenlik görevlileri sahaya daldı ve Arjantinli süperstarın önündeki kişiye müdahalede bulunarak yere düşürdü. Lionel Messi'nin yaşananlar karşısındaki şaşkınlığı ise gözlerden kaçmadı.



