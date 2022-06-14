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Spor Lincoln tamam şimdi sıra Portekizli'de
Spor

Lincoln tamam şimdi sıra Portekizli'de

Teknik direktör Jorge Jesus’un talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Ön libero bölgesi için ilk seçenek olan Real Betis’li William Carvalho ile ilgili pazarlıklar sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-14 17:11:00 - 2022-06-14 17:19:14
Lincoln tamam şimdi sıra Portekizli'de

Teknik direktör Jorge Jesus’un talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Ön libero bölgesi için ilk seçenek olan Real Betis’li William Carvalho ile ilgili pazarlıklar sürüyor.

Lincoln Henrique’ye imza attıran Fenerbahçe'de, transfer hareketliliği sürüyor.

Ön libero bölgesine takviye yapmak isteyen teknik direktör Jorge Jesus'un listesindeki ilk isim, Portekizli William Carvalho.

Real Betis, 1 yıl daha kontratı bulunan 30 yaşındaki futbolcu için 8 milyon euro istiyor. Carvalho’nun, teknik direktör Jesus ile çalışmak istemesi, Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor.

Transferi 5 milyon euronun altında bir bedelle sonlandırmayı hedefleyen sarı lacivertliler görüşmelerini sürdürüyor. Portekizli orta saha oyuncusu, sezonu 4 gol, 5 asistle tamamladı.

Pepe ve Willian Arao da listede

Fenerbahçe'nin bir diğer ön libero adayı Flamengo'dan Willian Arao.

Sarı lacivertliler, Jesus'un eski öğrencisi olan 29 yaşındaki futbolcu için Flamengo ile görüşmelere başladı. Willian Arao geçtiğimiz yıl, 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Bonservisi Olympiakos'ta bulunan, sezonu Famalicao'da kiralık geçiren 25 yaşındaki Portekizli Pepe de sarı lacivertlilerin listesinde. Pepe, geçen sezon 5 gol atıp, 6 asist yapma başarısı gösterdi.

 

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