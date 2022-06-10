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Spor Lincoln Henrique kimdir kaç yaşında?
Spor

Lincoln Henrique kimdir kaç yaşında?

Fenerbahçe bir dönem Çaykur Rizespor forması giyen Lincoln Henrique ile görüşüyor. İstanbul'a geldiği öğrenilen Lincoln Henrique'nin kaç yaşında olduğu, kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Lincoln Henrique kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-06-10 19:54:00 -
Lincoln Henrique kimdir kaç yaşında?

Fenerbahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı belirtilen Lincoln Henrique ve ailesi İstanbul’a geldi. Portekiz'in Santa Clara takımında forma giyen futbolcunun kariyeri, başarıları araştırılıyor.

Lincoln Henrique kimdir kaç yaşında?

Lincoln Henrique 7 kasım 1998'de Brezilya'da dünyaya geldi. 23 yaşındaki futbolcu on numara mevkiinde görev alıyor. Brezilya U17 Milli Takımı'yla 11 maça çıkan Lincoln Henrique 4 kez fileleri havalandırdı.

Lincoln Henrique  3 Eylül 2017'de Gremio'dan Çaykur Rizespor'a 500 bin Euro'ya kiralık olarak geldi. Çaykur Rizespor formasıyla 20 maça çıkan Lincoln Henrique 3 gol atıp 2 asist yaptı.

Çaykur Rizespor'un ardından Lincoln Henrique  America-MG'de kiralık olarak oynadı. Genç futbolcu 1 Temmuz 2019'da Portekiz ekibi Santa Clala'ya imza attı.

Lincoln Henrique, Santa Clara formasıyla 109 maça çıktı ve 9 gol atıp 23 asist yaptı.

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