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Spor Linç edilmişti... Yine paylaşımda bulundu!
Spor

Linç edilmişti... Yine paylaşımda bulundu!

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, sosyal medya hesabından sarı lacivertli kulüple ilgili bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 16:25:00 -
Linç edilmişti... Yine paylaşımda bulundu!

Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından Alex de Souza, sosyal medya hesabından sarı lacivertli kulüple ilgili bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'nin eski efsane oyuncularından Alex de Souza, 29 Kasım gecesinde sosyal medya hesabından 'Yuvama dönüyorum'' paylaşımında bulunmuştu.

Bu paylaşımından sonra taraftarlardan 287 bin beğeni alan Alex, 2 Aralık'ta ise illegal bahis sitesinin reklamını yaptı.

Yaptığı bahis sitesi reklamıyla tepki çekti
Reklam sonrası yıldız oyuncu sosyal medya üzerinden tepkiler aldı.

Yaşananların ardından Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geleceği derbi maçı öncesi Alex de Souza'dan flaş bir paylaşım geldi.

Alex, sosyal medya hesabından Fenerbahçe şükrü Saraçoğlu Stadı'nın görselini paylaşarak, "özledim" ifadesini kullandı.

Brezilyalı efsanenin attığı bu story kısa süre içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

İşte o paylaşım...

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