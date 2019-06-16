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Limonları sanat eserine dönüştürdü

Atık sanatçısı olan Zeynep Elbeyli, limonlarla yaptığı takı ve aksesuarlarla hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de elde ettiği gelirleri öğrencilere burs olarak veriyor.

16 Haziran 2019 Pazar 11:37
Limonları sanat eserine dönüştürdü

Atık sanatçısı olan Zeynep Elbeyli, limonlarla yaptığı takı ve aksesuarlarla hem vatandaşların ilgisini çekiyor hem de elde ettiği gelirleri öğrencilere burs olarak veriyor.


Gaziantep Orta Doğu Fuar Merkezi’nde düzenlenen Altın, Mücevher ve Gümüş fuarına katılan Zeynep Elbeyli, limonlarla yaptığı tasarımlarla dikkat çekiyor. Limonlardan yaptığı bileklik, kolye ve gümüş eserler vatandaşların ilgisini çekiyor.


Neden böyle bir çalışma yaptığı hakkında bilgiler veren Zeynep Elbeyli, "Mutfakta kullandıktan sonra çöp olarak çöpe attığımız limonları kullanarak bir çöpün bile emek verildiği zaman nelere dönüşebildiğini, bir kadının elinde ne hale gelebildiğini, kadının dönüştürme gücünü yaptığım bu çalışma ile göstermek istedim. Doğada her şey var. İş ki görebilene vurgusunu yapabilmek için gümüşle ve istenirse altın ile kaplayıp özgün takılar yaptık. İnsanlar çok yüklü meblağlar ödeyerek özel olduklarını düşünüyorlar. Oysa Rabbim, bir yaprağı bile eşsiz yaratmış, bir kar tanesini bile eşsiz yaratmış. Hepimiz eşsiziz. Ben buradaki amacım sadece enteresan seri çıkarmak değildi. Benim amacım bir taraftan geri dönüşümü vurgulamak bunu orijinal ve estetik bir bütünlüğe dönüştürerek kadının gücünü vurgulamak ve bir diğer taraftan da tüketim hastalığımızın önüne geçmek adına insanların kendisini sorgulaması adına böyle bir çalışma gerçekleştirdim” dedi.


Yaptığı eserlerin eşi ve benzeri olmadığını hepsinin biricik olduğunu vurgulayan Elbeyli, “Yaratılmışların hepsinin tek olduklarını düşünürsek bizim ruhen sevdiğimiz eşyaların, takıların ve aksesuarların da ben tek olması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizleri temsil etmelerini düşünüyorum. Sadece bende var duygusu değil bu. Bu egonun büyüklüğü değil bu. Bana göre Yaradan’ın büyüklüğüne götüren bir şey. Benim vurgum bunun üzerine. Dolayısıyla kalıp kullanmıyorum. Hepsini kendi formlarında tutarak asla ikincisi olmayacak şekilde hatta çok benzerlikleri bile olmayacak şekilde tasarlıyorum. Bu bana keyif veriyor. Çünkü anlamlı geliyor” ifadelerini kullandı.


Yaptıkları eserleri çoğaltmayı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek içinde çabaladığını belirten Elbeyli, “150 parçalık umarım daha fazla olur. Doğal ve organik parçalardan böyle bir seri hazırlıyorum. Böyle bir çalışma yapılmamış. Bu konuda bir kişinin elinden çıkan bir sergi açılmamış. Bu ülke adına ve bu şehir adına katkı da bulunur adına değişik sponsor arayışlarım olacak İnşallah. Neden bir Guinness rekoru olmasın diye düşünüyorum. Öyle bir yolculuktayım şu anda” şeklinde konuştu.



“İnanamıyorlar”


Limondan yapılan eserleri görenlerin inanamadığını söyleyen Elbeyli, “Gelenler bir kere çok farklı buluyor. Önce anlamıyorlar. Bazısı limon olduğuna inanmıyor, inanamıyor. Sonra ikna oluyorlar. Bir şeyin bu kadar dönüşebileceğini algılayamıyorlar. Son ifadeleri de doğal olarak şu oluyor, ‘Bütün buradaki stantlardan çok farklı, hem yaptıklarınız hem de sunumunuz. Ne kadar özgün ne kadar değişik. Çok farklı çok beğendik’ diyorlar. Bunu da duymak çok keyifli” diye konuştu.


Ziyaretçilerini bekleyen Elbeyli, takılardan elde ettiği gelirleri öğrencilere burs olarak verdiğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:37
  1. doğa
  2. sergi
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