  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Limonata satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan çocuğa Emniyet Müdüründen doğum günü sürprizi
Aktüel

Limonata satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan çocuğa Emniyet Müdüründen doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:33:04 -
Limonata satarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olan çocuğa Emniyet Müdüründen doğum günü sürprizi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, limonata satarak elde ettiği parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışlayan 10 yaşındaki Zekeriya'ya doğum günü sürprizi yaptı.

Dulkadiroğlu ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Zekeriya Efe Saçak, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek vermek istedi.

Annesinin yardımıyla yaptığı limonatayı evlerinin önünde hazırladığı tezgahta satarak kampanyaya destek veren Saçak'ın örnek davranışı polis ekiplerinin aracılığıyla İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu'na ulaştı.

Bu esnada annesinin isteği üzerine doğum günü sürprizi hazırlayan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerine Cebeloğlu da eşlik etti. Ekipler, sokaktaki tezgahının başında limonata satışı yapan Saçak'a pasta ile doğum günü sürprizi yaparak mumları üfletti.

İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, Saçak'ın doğum günün kutlayarak davranışından dolayı tebrik etti.

Saçak, polis ekiplerini ilk gördüğünde şaşırdığını dile getirerek kendisinin doğum gününü kutlamaya geldiklerini anlayınca ise çok mutlu olduğunu ifade etti.

Anne Emine Saçak ise davetine icabet ederek oğlunun doğum gününü kutladıkları için Cebeloğlu ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı
Medya

Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi TRT'de yayınlanacak olan Uyanış: Selçuklu dizisi ile yeni sezona bomba gibi girecek. Yayınlanacak olan ..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son zamanlarda etkisini arttı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı