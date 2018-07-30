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Limon suyu ile kilo vermek mümkün mü?

Cilt bakımından beden sağlığına kadar pek çok faydası olan limonun zayıflama konusunda da size yardımcı olmaktadır.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:25
Limon suyu ile kilo vermek mümkün mü?

MALZEMELER:

2-3 cm'lik zencefil parçası

5 adet limon

4-5 diş sarımsak

2 litre su

YAPILIŞI:

Limonları sıkın ve sularını çıkarın. Ancak limonların posalarını atmayın.

Daha sonra sarımsak ve zencefili blenderdan geçirerek parçalayın.

Limon suyunu ve blenderdan geçirdiğiniz malzemeleri karıştırın.

Bir tencerenin içine 2 litre su koyarak kaynatın.

Kaynayan suyun içine limonların posalarını ekleyin.

Daha sonra limon suyuyla yaptığınız karışımı da ekleyerek bir süre daha kaynatın.

Son olarak oluşan karışımı süzün ve şişelerin içine doldurun.

İşte kilolarınızdan kolaylıkla kurtulacağınız kürünüz hazır...

NOT: Bu kürü sabah saatlerinde uygulamaya dikkat edin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:25
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