Limon reçeli tarifi! Zayıflama talebinde bulunanlar diyet listesine yazsın! Türkiye'de yüzlerce insan kullanıyor

Limonun kalorisi düşük olduğu için diyetlerde sıklıkla verilen bir besindir. Her sabah limonlu su içerek yağ yakımının hızlanmasını ve güne daha sağlıklı başlanmasını sağlayabilirsiniz. Direkt olarak kilo vermede etkili olmasa da her sabah ılık limonlu su içerek güne zinde başlayabilirsiniz. Peki reçel olarak tüketmek isteyenler için nasıl yapılır? İşte açıklıyoruz.

Malzemeler:

5 adet kalın kabuklu limon (büyükse 3 adet)

3 su bardağı tozşeker

2 su bardağı su

Yarım limonun suyu

Limon reçeli nasıl yapılır

Limonların kabuklarını rendeleyin. Bir tencerede su kaynatın. Limonları içine aktarıp bekletin. Bu işlemi üç gün süreyle tekrarlayın.

Üç gün sıcak suda bekleyen limonları ince dilimleyin.

Üç bardak tozşekere 2 su bardağı su ilave ederek kaynatın. İnce kıydığınız limonları ilave edip reçel kıvamına gelince yarım limon suyunu sıkarak ocaktan alın.

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Ilınınca kavanoza aktarın. Soğuduktan sonra kapağını sıkıca kapatın, dilediğiniz zaman servis yapın.