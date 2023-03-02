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Gıda Limon reçeli tarifi! Zayıflama talebinde bulunanlar diyet listesine yazsın! Türkiye'de yüzlerce insan kullanıyor
Gıda

Limon reçeli tarifi! Zayıflama talebinde bulunanlar diyet listesine yazsın! Türkiye'de yüzlerce insan kullanıyor

Diyetlerde sıklıkla verilen bir besin limon. Kabuklarıyla yenebilen tatlı limon veya şeker limon diye adlandırılan limonları görünce aklıma limon reçeli yapmak geldi ise , çokta güzel oldu bu tür limon bulamazsanız kalın kabuklu limonla yapmanızı tavsiye ediliyoruz.… Zayıflamak isteyenler tatlı limonla bekleme aşamasını 1 güne indirebilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 18:12:00 - 2023-03-02 18:15:35
Limon reçeli tarifi! Zayıflama talebinde bulunanlar diyet listesine yazsın! Türkiye'de yüzlerce insan kullanıyor

Limonun kalorisi düşük olduğu için diyetlerde sıklıkla verilen bir besindir. Her sabah limonlu su içerek yağ yakımının hızlanmasını ve güne daha sağlıklı başlanmasını sağlayabilirsiniz. Direkt olarak kilo vermede etkili olmasa da her sabah ılık limonlu su içerek güne zinde başlayabilirsiniz. Peki reçel olarak tüketmek isteyenler için nasıl yapılır? İşte açıklıyoruz.

Malzemeler:

5 adet kalın kabuklu limon (büyükse 3 adet)
3 su bardağı tozşeker
2 su bardağı su
Yarım limonun suyu
Limon reçeli nasıl yapılır
Limonların kabuklarını rendeleyin. Bir tencerede su kaynatın. Limonları içine aktarıp bekletin. Bu işlemi üç gün süreyle tekrarlayın.

Üç gün sıcak suda bekleyen limonları ince dilimleyin.

Üç bardak tozşekere 2 su bardağı su ilave ederek kaynatın. İnce kıydığınız limonları ilave edip reçel kıvamına gelince yarım limon suyunu sıkarak ocaktan alın.
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Ilınınca kavanoza aktarın. Soğuduktan sonra kapağını sıkıca kapatın, dilediğiniz zaman servis yapın.

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