Limanlarımıza ayda 907 kruvaziyer gemisi yanaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022’nin 10 ayına ait kruvaziyer gemi istatistiklerini paylaştı. Kruvaziyer turizminde hareketliliğin devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, gelen turist sayısında da ciddi artışlar yaşandığını vurguladı.

17 kat artış

Karaismailoğlu, 2021’in 10 ayında 53 kruvaziyer gemisiyle 35 bin 121 yolcunun Türkiye’ye geldiğini anımsattı. Bu yılın aynı döneminde kruvaziyer gemi sayının 17 kattan fazla artışla 907’ye yükseldiği bilgisini verdi. Karaismailoğlu, kruvaziyer yolcu sayısının ise 26 kat artarak 918 bin 484’e vardığını açıkladı.

Kuşadası ilk sırada

Karaismailoğlu, sadece ekimde geçen yılın toplamından daha fazla kruvaziyer gemisinin Türkiye limanlarına yanaştığına dikkati çekti. Anılan ayda 155 kruvaziyer gemisi ve 206 bin 484 yolcunun ağırladığına işaret etti. Ayrıca ekimde bu yılın en yüksek yolcu sayısına ulaşıldığının altını çizdi. Karaismailoğlu, yılın 10 ayında 350 gemi ve 456 bin 335 yolcuyla en fazla kruvaziyer gemiye ev sahipliği yapan limanın Kuşadası olduğunu kaydetti. Yılın limanı seçilen Galataport’a aynı dönemde 132 gemi yanaştığını ve burada 225 bin 907 kruvaziyer yolcusu ağırlandığını ifade etti. Bakan Karaismaioğlu, ayrıca şu verileri paylaştı: “Bodrum Limanı 85 gemi ve 86 bin 455 kruvaziyer yolcuyla üçüncü sırada yer aldı. Sinop, Amasra ve Trabzon da kruvaziyer turizminde öne çıktı. 2022’nin 10 ayında Sinop’a 10 kruvaziyer gemisiyle toplam 7 bin 906 yolcu geldi. Amasra’ya 3 gemi yanaşırken 4 bin 729 yolcu ağırlandı. Trabzon’a da 3 gemiyle 4 bin 570 kruvaziyer turisti geldi.”