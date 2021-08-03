Limak'tan dev proje! Gaziantep’in ‘Çimentepe’si yeni cazibe merkezi oluyor

Türkiye’nin önde gelen gruplarından Limak, ticari başarılarının yanı sıra faaliyette bulunduğu tüm bölgelerin ekonomi ve sosyal yaşamına katkı sunmayı sürdürüyor. Grup, Gaziantep’e gayrimenkul yatırımı yapmak için kolları sıvıyor.

Çevreye duyarlı

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Serhan Bacaksız, önemli yatırımlara imza attıklarını söyledi. Bacaksız, şunları belirtti: “Sürdürülebilir, çevreye saygılı, istihdam oluşturan ve ülke menfaatlerini ön planda tutan bir sorumlulukla hareket ediyoruz. Aynı sorumlulukla 2006 yılından bu yana mülkiyetimizde olan Gaziantep Çimento Fabrikası’nı Kilis’e taşımaya karar verdik. Çimento üretimini çevre ve insan sağlığıyla ilgili tüm kriterlere uygun olarak yapıyor olmamıza rağmen Gaziantep’in sosyal ve ticari hayatının merkezinde bu kadar büyük bir fabrika alanının olmaması gerektiği kanaatine vardık. Şehrin ekonomik ve kentsel gelişmesi bizi bu kararı aldırmaya iterken, Kilis’e yaptığımız aynı büyüklükteki yatırımla tek bir çalışma arkadaşımızı geride bırakmadığımızın altını çizmek isterim. Kilis çimento fabrikasının toplam yatırım tutarı 250 milyon doları buldu. Kilis fabrikasında yaklaşık bir yıl önce deneme üretimlerini tamamladık ve faaliyete başladık. Limak Çimento Fabrika arazisinin ismini de Çimentepe olarak belirledik.”

Potansiyeli yüksek

Gaziantep’in sanayi, ihracat ve yatırım faaliyetleri açısından potansiyelinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Bacaksız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ilimiz Ortadoğu ve Avrasya’ya açılan konumuyla, güçlü bağlantı yollarıyla bölgenin önemli bir merkezi. Aynı zamanda kültür, turizm ve sosyal yaşamıyla da yatırım açısından önemli bir destinasyon. Yerli ve yabancı yatırımcı açısından önem taşıyan bu bölgeye örnek teşkil edecek bir planlama kazandırdığımız için çok mutluyuz. Limak olarak kentsel dönüşüme de özel bir örnek oluşturmayı hedeflediğimiz bu yeni planlamada biz de proje geliştirmeyi düşünüyoruz. Kısa zamanda yerli ve yatırımcının büyük ilgisini beklediğimiz arazinin üç yıl sonra bugünden çok farklı ve çok daha değerli bir bölge olacağına inanıyoruz.”

Çalışmalara başlanıyor

1.4 milyon metrekareyi aşan eski fabrika arazisini, Gaziantep’in ekonomik, sosyal ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde değerlendirmek istediklerini aktaran Bacaksız, şunları kaydetti: “İmar revizyon planını ve parselizasyonunu tamamladığımız arazimiz için artık çalışmalarımıza başlıyoruz. Bu arazi planlamasının bizler açısından en önemli noktası, arazinin yaklaşık yüzde 60’ının Gaziantep halkının sosyal ve kültürel yaşamını renklendirecek, şehirde yaşamayı daha da keyifli hale getirecek donatılara ayrılmış olması. Fabrika arazisi içinde yer alan orman alanımız, ortaya koyulan imar planıyla birlikte kamusal alana dönüşüyor ve halkın kullanımına açılıyor. Planları yaparken Büyükşehir ve Şehitkamil Belediyesi’yle akıl birliği içinde çalıştık, kentin ihtiyacı olan veya mevzuatın gerektirdiği her türlü ulaşım aksını ve sosyal donatı alanını planlara işledik.” ‘İmar Planı Revizyonu’ tamamlanan 1.5 milyon metrekare alana sahip bölgenin 600 bin metrekaresi ticari ve bireysel gayrimenkule ayrılacak. Bölgenin 900 bin metrekarelik bölümü ise kent ormanı, eğitim, sağlık ve kamusal alanlar olarak kullanılacak. Yaklaşık 25 bin nüfusun ikamet edeceği projede yaklaşık 200 bin metrekare büyüklüğünde park alanı planlandı. Bu park alanının içinde 60 bin metrekare büyüklüğünde bir kent ormanı, kamunun kullanımına sunuldu. Bölgede ayrıca eğitim ve sağlık tesislerinin yanında bir de alışveriş merkezi tasarlanıyor. Gaziantep’in kent dokusu ile bütünleşecek proje, şehrin çehresini değiştirirken, bölgedeki diğer kentsel dönüşüm projelerine de örnek teşkil edecek.

Kesişme noktası

Ulaşım avantajına da sahip projede yeni hatlarla şehrin kritik noktalarından olan Abdülkadir Konukoğlu Bulvarı ve havaalanı yoluna hızlıca bağlanılabilecek. Ayrıca şehir içi ulaşımın en önemli araçlarından biri olan Gaziray durağının hemen önünde bulunan araziden kent merkezine ve OSB’ye rahatça gidilebilecek.

Başlıklarla proje

Tamamladığında yaklaşık 25 bin kişilik bir nüfusun yaşayacağı tahmin ediliyor.

Çimentepe’nin planlaması yapılırken, alanın yüzde 60’ı sosyal donatıya ayrıldı.

Örneğin projede eğitim arazisi olarak kullanılacak 130 bin metrekarelik bir bölüm kamuya bırakıldı.

Yine 38 bin metrekarelik alan sosyo-kültürel amaçlarla kullanılacak.

Park alanlarının toplam büyüklüğü ise yaklaşık 200 bin metrekare. Bunların haricinde sağlık tesisi, dini tesis, teknik altyapı gereksinimleri için de 50 bin metrekareye yakın arsa, plan dahilinde kamunun kullanımına sunuldu.