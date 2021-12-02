Lille'in galibiyet hasreti sona erdi
Ligue 1'in 16. haftasında Rennes ile Lille karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Lille, 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Rennes takımına konuk olan Lille, 31. dakikada Xeka ve 45. dakikada Renato Sanches'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 85. dakikada Benjamin Bourigeaud ile bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Böylece Lille, mücadeleyi 2-1 kazandı.
Lille'de milli futbolculardan Burak Yılmaz 80. dakikada oyuna dahil oldu. Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev beklerken, kart cezalısı Zeki Çelik Rennes karşısında forma giyemedi.
6 maçtan sonra galip gelmeyi başaran Lille, puanını 21'e yükselterek 12. sıraya yerleşti. Rennes ise 28 puanla 3. sıraya geriledi.