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Spor Lille'in galibiyet hasreti sona erdi
Spor

Lille'in galibiyet hasreti sona erdi

Ligue 1'in 16. haftasında Rennes ile Lille karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Lille, 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 02:52:00 -
Lille'in galibiyet hasreti sona erdi

Rennes takımına konuk olan Lille, 31. dakikada Xeka ve 45. dakikada Renato Sanches'in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 85. dakikada Benjamin Bourigeaud ile bulduğu golle farkı 1'e indirdi. Böylece Lille, mücadeleyi 2-1 kazandı.

Lille'de milli futbolculardan Burak Yılmaz 80. dakikada oyuna dahil oldu. Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev beklerken, kart cezalısı Zeki Çelik Rennes karşısında forma giyemedi.

6 maçtan sonra galip gelmeyi başaran Lille, puanını 21'e yükselterek 12. sıraya yerleşti. Rennes ise 28 puanla 3. sıraya geriledi.

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