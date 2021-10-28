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Spor Lille'den Burak Yılmaz açıklaması
Spor

Lille'den Burak Yılmaz açıklaması

Lille Teknik Direktörü Jocelyn Gourvennec, Milli futbolcu Burak Yılmaz ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 17:09:00 -
Lille'den Burak Yılmaz açıklaması

Lille'nin Brest ile oynadığı maçta taraftarların ıslıklarına maruz kalan ve oyundan çıktıktan tepki gösteren Burak Yılmaz için teknik direktör Jocelyn Gourvennec'ten açıklama geldi.

Burak Yılmaz'ın bu hareketinden dolayı özür dilediğini söyleyen Gourvennec, "Burak Yılmaz sahada her şeyini vermek isteyen bir futbolcu. Kulüplerde, milli takımlarda 3-4 günde bir maç oynanıyor. Yoğun efor sarfediliyor ve yorgunluk olabiliyor. Bunların ardından sonuç istediğiniz gibi olmayınca hüsrana uğramanız normal. Burak'ta da belki tansiyon biraz yükselmiştir." dedi.

Milli futbolcunun iyi oynamak ve gol atmak istediğini söyleyen Fransız teknik adam, "Son zamanlarda gol atamadığı için iyi oynamak ve gol atmak istiyor. Bizim işimiz, onun pozisyon bulması için biraz daha akışkan ve açık oynamak" ifadelerini kullandı.

Rakip Paris

Öte yandan Lille, Fransa Ligi'nde bu hafta Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek

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