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Spor Lille, Strasbourg'u devirdi
Spor

Lille, Strasbourg'u devirdi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, deplasmanda Strasbourg'u 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 22:37:00 -
Lille, Strasbourg'u devirdi

Ligin 8. haftasında Strasbourg, Lille'i ağırladı. Konuk takımın gollerini 23. dakikada ve 57. dakikada penaltıdan David kaydetti.

Strasbourg'un golü ise 76. dakikada Sissoko'dan geldi. Ev sahibi takımın futbolcusu Thomasson 79. dakikada Djalo'ya yaptığı sert müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan çıktı.

Lille'de milli futbolcular Zeki Çelik maça ilk 11'de başlayarak 63 dakika süre alırken, Yusuf Yazıcı 64. dakikada oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz da yedek kulübesinde görev bekledi.

Art arda ikinci galibiyetini alan Lille puanını 11'e yükseltti. Strasbourg ise 10 puanda kaldı.

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