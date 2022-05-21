Lille-Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Lille-Rennes CANLI İZLE
Fransa Ligue 1’in 38.haftasında Lille sahasında Rennes’i konuk edecek. Futbolseverler ise Burak Yılmaz’ın ilk 11’de başlaması beklenen maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Lille-Rennes maçını hangi kanal verecek?
Fransa Ligue 1’in son haftasında Lille ile Rennes karşı karşıya gelecek. Peki, zorlu maç hangi kanalda?
Lille-Rennes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Lille-Rennes CANLI İZLE
Lille 21 Mayıs Cumartesi akşamı TSİ 22.00’de Rennes’i konuk edecek. Stade Pierre-Mauroy'de oynanacak karşılaşma beIN Max 2'den naklen yayımlanacak.
Lille: Jardim, Celik, Fonte, Botman, Gudmundson, Sanches, Onana, André, Bamba, Burak Yılmaz, David
Rennes: Gomis, Truffert, Omari, Aguerd, Traoré, Tait, Santamaria, Majer, Terrier, Laborde, Bourigeaud