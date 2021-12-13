Lille-Olimpik Lyon maçı kaç kaç bitti?
Lille-Olimpik Lyon maçı ne oldu? Ligue 1 ligide Lille'in Olimpik Lyon'u ağırladı Peki, Lille-Olimpik Lyon maçı ne oldu? Lille puanı kaç? Olimpik Lyon ligde kaçıncı sırada, Olimpik Lyon puan durumu ne?
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 18. hafta heyecanı yaşanıyor. Lille sahasında Olimpik Lyon’u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti? Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldı. Ligue 1'in 18. haftasında Lille'in Olimpik Lyon'u ağırladığı karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.
Milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yedek kulübesinde görev bekledi. Bu skorla Lille puanını 25'e, Lyon puanı ise 23'e yükseltti.