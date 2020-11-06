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Spor Lille, Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın attığı 3 golle yendi
Spor

Lille, Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın attığı 3 golle yendi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 01:14:27 -
Lille, Milan'ı Yusuf Yazıcı'nın attığı 3 golle yendi

PARİS (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın "hat-trick'" yaptığı UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya temsilcisi Milan'ı 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin ilk yarısında Lille, milli futbolcu Yazıcı'nın 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Lille'de karşılaşmanın 2'nci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 55 ve 58. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı ve "hat-trick'" yaptığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, H Grubu'nda 7 puanla lider tamamladı. Milan ise 6 puanla ikinci sırada kaldı.

Lille'de forma giyen diğer milli futbolculardan Burak Yılmaz 80. dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna girerken, Zeki Çelik ilk 11'de başladı.

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle en skorer futbolcu oldu.

Yusuf Yazıcı, ligin ilk haftasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile oynan maçta "hat-trick'" yapmıştı.

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