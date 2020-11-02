  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lille, Lyon ile berabere kaldı
Spor

Lille, Lyon ile berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 02:05:28 -
Lille, Lyon ile berabere kaldı

PARİS (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasındaki Lille-Olympique Lyon karşılaşması 1-1 sonuçlandı.

Ev sahibi takım Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın asistiyle Jonathan Bamba'nın 23. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 41. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla Olympique Lyon skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde Marcelo'nun 50. dakikada kırmızı kart görmesiyle konuk takım 10 kişi kaldı.

Başka gol sesinin çıkmadığı mücadele 1-1 beraberlikle bitti.

Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik maça ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı oyuna 67. dakikada girdi.

Lille, puanını 18'e çıkararak lider Paris Saint-Germain'in (PSG) 2 puan gerisinde kaldı. Olympique Lyon ise puanını 14'e yükseltti.

Bu arada, karşılaşmanın 31. dakikasında Lille ekibinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Biri Türkçe 'O her yerde' demesini biliyor mu? Kral Burak Yılmaz'ın maça ne inanılmaz başlangıç yaptı." ifadeleri kullanılarak Yılmaz'a övgülerde bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları hakkında kritik iddia!
Gündem

Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları hakkında kritik iddia!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6’lık depremin ardından onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği Doğanlar ve Rıza Bey apartmanl..
İkbal Gürpınar'dan kötü haber gelmişti! Oğlu açıkladı
Medya

İkbal Gürpınar'dan kötü haber gelmişti! Oğlu açıkladı

Koronavirüse yakalandığı açıklanan sunucu İkbal Gürpınar'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgiyi oğlu paylaştı.

Damat, gelini tekme tokat dövdü! O anlar kameraya böyle yansıdı
Gündem

Damat, gelini tekme tokat dövdü! O anlar kameraya böyle yansıdı

Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay