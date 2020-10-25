  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lille, Ligue 1 liderliğini kaptırdı
Spor

Lille, Ligue 1 liderliğini kaptırdı

Lille forması giyen Burak Yılmaz, 1-1 biten Nice maçında bu sezon ligdeki 4 . golünü attı

Yeniakit Publisher
2020-10-25 21:13:56 -
Lille, Ligue 1 liderliğini kaptırdı

ANKARA (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 8. haftasındaki Nice-Lille karşılaşması 1-1 sonuçlandı.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde Nice, Lille'i ağırladı. Maç, Nice'ten Dolberg'in 49 ve Lille'den Burak Yılmaz'ın 58. dakikadaki golleriyle berabere bitti.

Burak, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

Lille kadrosundaki milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Lille, puanını 18'e, Nice ise 14'e çıkardı. Böylece Paris Saint-Germain, averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!
Gündem

Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Artık zamanı gelmiştir!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'daki İslam ve yabancı düşmanlığına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Avrupa'nın ezik ırkçıları yine kend..
Gündem

"Türkiye'nin yeri doldurulamaz" demişti... Türkiye dostu liderden ülkeyi sarsan haber

Türkiye'ye gösterdiği dostlukla bilinen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Covid-19 testi pozitif çıktı. Borisov yaptığı açıklamada, "Ya..
Açık Öğretim Lisesinden (AÖL) nasıl mezun olunur?
Eğitim

Açık Öğretim Lisesinden (AÖL) nasıl mezun olunur?

AÖL öğrencileri ya da MEB açık öğretim lisesinde okumak isteyenler açık liseden mezun nasıl olunacağını merak ediyor. Açık Öğretim Lisesi (A..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay