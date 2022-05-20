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Ekonomi Likidite nedir? likidite ne demek?
Ekonomi

Likidite nedir? likidite ne demek?

Likidite ne anlama gelir? Borsa İstanbul, yüzde 574 devir hızı ile 2021 yılında dünyanın en likit piyasası oldu. Peki likidite nedir? likidite ne demek?

Yeniakit Publisher
2022-05-20 16:31:00 - 2022-05-20 16:32:01
Likidite nedir? likidite ne demek?

Borsa İstanbul yüzde 574 devir hızı ile önceki yıl olduğu gibi 2021'de de dünyanın en likit piyasası oldu. Likidite ne demek? Likidite, bir finansal ürünün nakde çevrilebilme kolaylığına verilen isimdir. Kişiye ait ev, otomobil gibi gayrimenkuller veya herhangi bir şirkete ait tahvil ve benzeri menkul kıymetler likit ürünlere örnektir.

Piyasa likiditesi nedir?

Piyasa likiditesi, bir bireyin veya firmanın varlık fiyatında önemli bir değişikliğe neden olmadan bir varlığı hızlı bir şekilde satın alabileceği veya satabildiği bir piyasa özelliğidir. Likidite, satışın hızı ile satılabileceği fiyat arasındaki değişimin ne kadar büyük olduğu ile ilgilidir. Likit bir piyasada değiş tokuş hafiftir ve hızlı satış yapmak fiyatı fazla düşürmez. Nispeten likit olmayan bir pazarda, hızlı bir şekilde satmak, fiyatının bir miktar düşmesine sebep olacaktır. 

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