Ligden çekilen Hatayspor'un yöneticisi gözaltına alındı!

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Türkiye bir yandan depremin yaralarını sarmaya çalışırken diğer yandan da deprem bölgesinde kargaşa peşinde koşan

provokatörlerle mücadele ediyor.

Yaşanan felaketten sonra ligden çekilme kararı alan Hatayspor'un yöneticisi İbrahim Ethem Sunar, sosyal medya hesabından asılsız bilgi paylaşması sebebi ile gözaltına alındı.

'İnsanların verdiği bilgiler doğrultusunda bu açıklamayı yaptım'

Mesajında, "Burada iç savaş var, Suriyeliler yağmaya başladı" diyen İbrahim Ethem Sunar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalandı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında işlem yapılan Sunar, polise verdiği ifadede, "Televizyon kanalından arandım. Telefondan arayan kişi benden Hatay'daki durumla ilgili bilgi istedi. Ben de yaşanan durumlarla alakalı bölgede bulunan yardıma muhtaç insanların verdiği bilgiler doğrultusunda bu açıklamayı yaptım." dedi.

Sunar kendisini savunmasına şu sözlerle devam etti:

Benim bu açıklamayı yaparken halkı bölmek, insanları galeyana getirmek gibi bir niyetim yoktu. Ben sadece insanların sesini duyurmak istedim. Medyatik olma niyetim yoktu. Beni sonradan farklı televizyon kanallarından arayarak programlara davet ettiler. Ben bunları reddettim. Benim bu konudaki derdim sadece insani yardımdı.

İbrahim Ethem Sunar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.