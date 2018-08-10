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Liderlerden hükümete tam destek!

ABD ile yaşanan krizin ardından Türkiye'yi kur üzerinden hizaya getirme operasyonuna siyasi liderlerden tepki geldi. Parti liderleri ekonomik operasyona karşı hükümete tam destek verdi.

10 Ağustos 2018 Cuma 20:43
Liderlerden hükümete tam destek!

Ekonomik gerekçelerden bağımsız biçimde, kur üzerinden kriz algısı oluşturup Türkiye'ye diz çöktürme operasyonu yapan dış güçlere tepki yağıyor. Siyasi liderler, Türkiye karşıtı hamlelere tepki gösterirken, hükümete de tam destek verdi. CHP, hükümet karşıtı açıklamalarda bulunurken, HDP'den henüz ses çıkmadı.

İşte liderlerin Türkiye ve hükümetine destek açıklamaları;

DEVLET BAHÇELİ: DIŞ KAYNAKLI BİR KOMPLU

Bahçeli, 'Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estiriliyor. Türkiye istikrarsızlığın batağına gömülmek isteniyor. Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

"Vicdan sahibi her insanımız, vatan ve milliyet hislerine haiz her kardeşimiz şu anda karanlık ve kahredici bir kumpasla temellendirilmiş ekonomik operasyona maruz kaldığımızı itiraf ve ifade edecektir. Türkiye’yi sanal ve sahte oyunlarla savurmak, hatta sindirmek çabasındalar.

Dövizdeki tırmanış tehlike sınırını geçmiş durumda! Gelişmeler doğrultusunda ekonomi alarm veren bir eşiğe dayanmış halde! Makroekonomik parametreler bozulma işareti veriyor. Türkiye istikrarsızlığın batağına gömülmek isteniyor. Ekonomide dış kaynaklı bir komplo devreye alınıyor!

Dövizi zalim tahakkümlerle, zorba yaptırım tehditleriyle yükselterek Türkiye’nin düşmesi hedefleniyor. Ekonomik suikastçılar tembihlenip kışkırtılıyor. Bir papazı bahane ederek ekonomide terör estiriliyor, 15 Temmuz’da yarım kalan ihanetin tamamlanması kurgulanıyor.

ABD Başkanı Trump her yaptığı açıklamayla yangına benzin döküyor. ABD yönetimi Evanjelist ve Siyonist emellerin yörüngesine sabitlenip Türkiye ekonomisini felç etmeyi, peşinden menfi sosyal ve siyasal sonuçların yeşermesini amaçlıyor.

Başaramayacaklar, yapamayacaklar, Türkiye’nin ekonomik çöküşünü sağlayamayacaklar!

Tam 1,5 asırdır küresel emperyalizm Türk milletinden farklı gaye ve gerekçelerle intikam alma arayışındadır. Terör, darbe, ekonomik krizler yıllarca kanımızı emen keneler gibi kurgulanmış ve kullanılmıştır. Ancak düşmana ganimet, kuzgunlara yem, kuduzlara av olmayacağız."

AKŞENER: HÜKÜMETİN YANINDAYIZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD ile yaşanan gerilim sonrası dövizdeki yükselişle ilgili hükümete destek verdi. Akşener yaptığı açıklamada, "Akşener, "Ülkemiz ve milletimiz adına hükümetimizin yanındayız" dedi.

DESTİCİ: DARBE TEŞEBBÜSÜ

Döviz kurundaki sert yükselişle ilgili açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yaşadıklarımız bir yönüyle 15 Temmuz'un tankla, uçakla, mermiyle değil, dolarla gerçekleştirilmeye çalışılan versiyonudur. Barbarlıkla bize diz çöktüremeyenler, bu sefer 'ekonomi darbesi teşebbüsü' ile emellerine ulaşmak istemektedirler" dedi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 20:43
  1. CHP
  2. HDP
  3. Meral Akşener
  4. Mustafa Destici
  5. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • EmineGüneşEmineGüneş35 dk önce
    Zurnanın son deligiMustafa Desdiciyide unutmayın O dasizi desdekliyor. BenHatırlatıyımdedim.Hani şuİdan için teklifverecek olan.
  • ülkücüülkücü22 dk önce
    acaba erdoğan muhalefette olsaydı,şimdi muhalefette olan parti başkanlarının verdiği desteği verir miydi?Sanmıyorum.Bunlar yerli ve milli değil deyip onların yanında yer almazdı.
  • By_yeşilBy_yeşil13 dk önce
    Yeter artık insanları yaftalama zihniyeti o kadar fetocu denen Meral Akşener bile hükümetin yanında yaftalama ve kavga siyasetini ve zihniyetini terk etmemiz gerekiyor
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