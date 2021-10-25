  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Elon Musk’ın köpeğini kripto para yaptılar! Rekor kırdı

Numan Kurtulmuş'tan tepki: Türkiye buna müsaade etmez

Koronavirüs verileri açıklandı! 115 milyon doz aşı, 25 bine yakın vaka: Bakan Koca üstüne basa basa uyardı

Elon Musk'tan yeni müdahale sinyali! Kripto paraların yükseleceği fiyatları paylaştı

Sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta endişelendiren görüntü! Yeniden sular altında

Alkollü kutlamanın hesabını veremeyen Durakoğlu, 2 No'lu Baro'ya ömür biçti!

Değişiklik yapılamasını istedi: "Gelir vergileri düşürülsün" çağrısı!

Diyanet'ten 'Baby Shower' eleştirisi: Güya mevlit dinleyince helal oluyor

Utanmaz fondaş medyadan, "camide protokol yolu" yalanı! İşte gerçek

Heyecanlandıran görüntüler! Türkiye hedef uçak "Şimşek"i füzeye dönüştürdü
Spor Lider Napoli, puan kaybetti
Spor

Lider Napoli, puan kaybetti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında lider Napoli, başkent deplasmanında Roma ile 0-0'lık skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 04:59:00 -
Lider Napoli, puan kaybetti

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede, sezona 8'de 8 yaparak çok iyi bir başlangıç yapan lider Napoli ile hafta içi UEFA Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo Glimt'e 6-1 yenilmesi nedeniyle moral bozukluğu yaşayan Roma karşılaştı.

İlk yarıda iki takım da karşılıklı pozisyonlar yakalasa da gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda da iki ekip yine birbirlerinin kalesinde tehlike yaratan gol pozisyonlarına girse de topu ağlarla buluşturamadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu arada, protestosu sebebiyle maçın 19. dakikasında müsabaka hakemi Davide Massa'dan sarı kart gören Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti de maç sonunda kırmızı kart gördü.

Lig lideri Napoli, bu sezonki ilk puan kaybını Roma deplasmanında yaşadı. Maçtan beraberlikle ayrılan Napoli, puanını 25 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Roma ise 16 puanla 4. sırada yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dışa bağımlılığı bitirecek adım! Artık Türkiye'de yapılacak
Teknoloji

Dışa bağımlılığı bitirecek adım! Artık Türkiye'de yapılacak

Türkiye'den savunma sanayii, inşaat ve enerji sektöründeki birçok firmanın yurt dışına bağımlılığını bitirecek tarihi bir hamle daha geldi. ..
AK Parti'den kritik seçim açıklaması
Siyaset

AK Parti'den kritik seçim açıklaması

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Vatandaştan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki: Bu söylenecek kelime mi?
Gündem

Vatandaştan Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine tepki: Bu söylenecek kelime mi?

CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Yurtoğlu ve Uzundere Mahallesi'ni kapsayan kentsel dönüşüm proje alanında yıllardır evlerine kavuşa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay