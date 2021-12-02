Lider Napoli istediğini alamadı

Lider Napoli, Mapei Stadı’nda ligin orta sıralardaki takımlarından Sassuolo'ya konuk oldu.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısında, konuk Napoli, 51. dakikada Fabia Ruiz ile öne geçti: 0-1.

Napoli'de, son haftaların formda ismi Dries Mertens, 59. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

Sassuolo'nun golcüsü Gianluca Scamacca, 71. dakikada farkı 1'e indiren golü attı: 1-2.

89. dakikada ev sahibi ekip, Gian Marco Ferrari ile skora yeniden dengeyi getirdi: 2-2.

Yeşil-siyahlı takım, 90+3. dakikada Gregorie Defrel ile bir gol daha buldu ancak bu gol, öncesinde faul olduğu gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi.

Böylece lider Napoli, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Mavi-beyazlı takım, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 36'ya yükseltti ve liderliğini 1 puan farkla sürdürdü.

Sassuolo ise 19 puanla 12. basamakta yer aldı.

Bu arada, Sassuolo kadrosunda bulunan milli futbolcular Kaan Ayhan ve Mert Müldür bu maçta yedek soyundu ve görev almadı.