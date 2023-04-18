Lider Galatasaray hata yapmadı! Aslan gol olup yağdı
Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-1'lik skorla yendi.
Alanyaspor ile Galatasaray, Kırbıyık Holding Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Galatasaray 4-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri, 13. dakikada Abdülkerim Bardakci, 42. dakikada Icardi, 49. dakikada Mertens ve 63. dakikada Rashica kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 17. dakikada Efecan Karaca penaltıdan attı.
Üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray bu sonuçla puanını 69'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Alanyaspor ise 32 puanda kaldı.
Galatasaray gelecek hafta Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
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