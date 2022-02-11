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Dünya Libya'nın "yeni başbakanı" açıklandı!
Dünya

Libya'nın "yeni başbakanı" açıklandı!

Libya'da geçiş sürecini yürütecek yeni başbakanın Fethi Başağa olduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 08:41:00 - 2022-02-11 08:47:17
Libya'nın "yeni başbakanı" açıklandı!

Libya'da geçiş sürecini yürütecek yeni başbakan Fethi Başağa oldu.

Başbakan, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih tarafından ilan edildi.

Başbakan seçiminin bugün mecliste gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Başbakan seçiminin gerçekten yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor. Oturum yapılmadan doğrudan Başağa'nın Başbakan ilan edilmiş olabileceği öne sürülüyor.

Mevcut Başbakan Abdulhamid Dibeybe ise görevden ayrılmasına yönelik girişimleri kabul etmeyeceğini ve koltuğunu bırakmayacağını ifade etmişti.

Söz konusu sürecin Libya'da, özellikle Trablus merkezli hükümet saflarında çatlağa yol açacağı düşünülüyor.

Kaynak: Mepa News

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