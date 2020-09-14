Libyalılar: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız

Libya Köroğlu Türklerinin Libya-Türkiye ilişkilerine katkısı ve Libya’daki köklü geçmişlerine ilişkin düzenlenen sempozyum için Ankara’ya gelen Libya Uluslararası Kalkınma Programı Direktörü (BINA) Mustafa El Sagezli, Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin “Fransa’nın kışkırtmasıyla Türkiye’yi savaşa sürüklemeye kalkışan Yunanistan ve müttefiklerine karşı da birlikte savaşırız. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti yönetimindeki Libyalılar olarak, çıkabilecek herhangi bir savaşta hiç düşünmeden Türkiye’nin yanında yer alırız” şeklinde konuştu.

Türkiye bizi imar ediyor

Haçlı istilasına karşı Libya halkının çağrısı üzerine Libya’ya giden Osmanlı birliklerinin bu bölgeyi Haçlılardan kurtardığını belirten Sagezli, şöyle devam etti: “Bizler o Türk askerlerinin torunları olarak Libya toplumu ile iyi ilişkiler kurup kaynaştık. Aslımızı da unutmadık. Köroğlu Türkleri Libya’da inşaattan lojistiğe, altyapıdan ticarete ve orduya kadar her alanda söz sahibi olmuştur. Türkiye ile Libya, Adnan Menderes’in girişimiyle Fransa işgalindeki Cezayir’in kurtarılması için 1957 yılında gizli bir anlaşma imzalamıştı. Türkiye’nin gönderdiği silah ve para yardımı Libya tarafından Cezayir’deki mücahitlere ulaştırıyordu. Bunda da Köroğlu Türklerinin büyük emeği olmuştur. Türkiye ile Libya 1551’den beri işgalci emperyalistlere karşı hep omuz omuza savaşmıştır.” El Sagezli, uzun süredir emperyalistlerin maşası Hafter ile savaşan halkın Türkiye’nin daha fazla desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Türkiye’nin uzman olduğu altyapı, enerji ve inşaat konularında yardımını talep ediyoruz” diye konuştu.

Köroğlu Türkleri tanınmak istiyor

TARİHDAŞ Akademi Köroğlu Türkleri Çalışmaları Koordinatörü Ahmet Baba da, “Köroğlu Türkleri sadece siyasi ve askeri nedeniyle gündeme gelmekten mutlu değiller. Sosyal ve kültürel yönleriyle daha fazla tanınmak istiyorlar. Bu karşılıklı sevgiyi artıracaktır” dedi. TARİHDAŞ Derneği Köroğlu Türkleri Uzmanı Ömer Kayır da, “Cumhurbaşkanımızın ‘Libya’da 1 milyonun üzerinde Türk soydaşımız var’ açıklamasıyla Köroğlu Türklerini tanınmıştır. Arap ülkeleri de bunu kabul etmek zorunda kalmıştır” dedi.

Hafter günlerin sayılı!

Eski Bingazi Başkonsolosu Büyükelçi Ali Sait Akın ise, Türkiye yardıma koşana kadar 7 değil 17 düvel karşısında tek başına mücadele verildiğini belirterek, “Müthiş bir para ve silah desteği ile Libya’yı bölmeye çalışan darbeci Hafter, Türkiye’nin desteği sonrasında yenilmiştir. Mezarlarını talan ettiğin büyük Mürşit Muhammed Mehdi Senusi ve Ömer Muhtar’ın laneti üzerindedir. Günlerin sayılı” dedi.