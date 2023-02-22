Libyalı doktor kız kardeşler, deprem bölgesinde 3 bebeğin doğumuna katıldı

Afet bölgelerine yardım için gelen 105 kişilik Libyalı arama kurtarma ve sağlık ekibinden doktor kardeşler Reema ve Karima ile sağlıkçı olan erkek kardeşleri Muhammed Atoumi, AA'ya konuştu.

Doktor Karima, 3 çocuğun doğumlarının normal yolla olduğunu belirterek sağlık ekibinin çoğunlukla kadın ve çocuklara hizmet verdiğini kaydetti.

Hipotermi ve susuzluk vakalarıyla karşılaştıklarına işaret eden Karima, bölgede ultrason testleri de yaptıklarını söyledi.

Kardeşleriyle 7 Şubat gecesi Türkiye'ye ayak basan Muhammed de Hatay'daki sahra hastanesinde çalıştı.

Libya'daki Acil Tıp ve Destek Merkezi'nde (EMSC) 2018'den beri hizmet veren Muhammed, ülkesindeki savaş sırasında kız kardeşlerinin Trablus Tıp Merkezi'ne gönderildiğini, kendisinin de sahra hastanelerinde görev yaptığını dile getirdi.

Hafta başında Adana Havalimanı'ndan Trablus'a doğru yola çıkan Atoumi kardeşler, "Güvende ve güçlü kal Türkiye." diyerek ülkeye veda etti.

Libyalı arama kurtarma ekibi EMSC sözcüsü Dr. Abdul Malek Marset de arama ve kurtarma personelinin yanı sıra arama kurtarma köpeklerinin de çalışmalara destek olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 6 bin 500 civarında bebek doğdu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki, 11 ili etkileyen depremlerin ardından 9 binden fazla uluslararası arama kurtarma personeli Türkiye'ye geldi.

Türkiye, depremin ardından uluslararası yardım çağrısını içeren 4. seviye alarm durumuna geçti.