Libya'dan yalanlama: Türkiye'de değil!

Merkezi Trablus’ta bulunan Libya Havaalanları Güvenliği Kurumu (OSI), İtalya'da, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştüğü ortaya çıkan ve daha sonra açığa alınarak hakkında inceleme başlatılan Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’un özel bir uçakla Türkiye’ye gidişine izin verildiği yolundaki haberleri yalanladı.

İnternet haber sitelerinde yayılan haberde Falcon tipi özel uçakla, Necla el-Menguş’un pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı İstanbul'a geldiği iddia edilmişti.

OSI yaptığı yazılı açıklamada, bakanın ne normal terminal ne de VIP üzerinden Libya topraklarını terk etme "yetkisi" olmadığını bildirdi.

Bakanın yurt dışına seyahat etmesi yasaklanan kişiler listesinde yer aldığı belirtilen açıklamada, güvenlik kameralarının, Necla el-Menguş’un Mitiga Havalanı’ndan ayrılmadığını kanıtlayacağı vurgulandı.

İtalya'da, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştüğü ortaya çıkan Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş açığa alınarak hakkında inceleme başlatıldı.

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Görüşme haberi ülkede protestolara neden olurken, Libya Dışişleri Bakanlığı 'gayri resmi buluşmada herhangi bir müzakere' yapılmadığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan 'Libya Dışişleri Bakanı ile toplantı' haberi Libya'da tepkiyle karşılandı. Görüşme haberinin ardından ülkede birçok noktada protesto gösterileri düzenlendi.

İsrail'i tanımayan ve herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmayan Libya'da, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrailli mevkidaşı ile görüşmesi nedeniyle açığa aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından hazırlanan kararname sosyal medyadan da yayınlandı. Kararnamede, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un açığa alınması ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildi." denildi.

Bakan Menguş ile ilgili soruşturmanın Libya Adalet Bakanı başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacağı açıklandı.

Kaynak: Euronews