  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Azerbaycan'dan sert tepki: Kardeş ülkenin bayrağını ayaklar altına alan 3 Ermeni futbolcuya 10 gün hapis ceza!

Bu leke ne zaman temizlenecek?

OpenAI örnek olan başka türlü sistemi belli oldu: ChatGPTnin şirketlere yönelik sürümünü yayınlayacak!

Mücahit Birinci'den belediyelere konser ve festival tepkisi!

Kılıçdaroğlu'na bir darbe de ekonomi danışmanından!

Hatice Kolçak uyardı! Kötü haber: Kısa vadeli yatırımcıların başı dertte, artık düşüşler kalıcı değil aştı! İşte açıklaması

Ayasofya Camii için birbirlerine girmişlerdi! Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na seçim ziyareti

Azerbaycan'dan, Macron ve Fransa'ya ağır eleştiri: Her türlü dış müdahale önlenecek

Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi!

İhanetin dozunu aştı! CHP'li Mahir'den Erdoğan'a küstah benzetme
Gündem Libya'dan yalanlama: Türkiye'de değil!
Gündem

Libya'dan yalanlama: Türkiye'de değil!

Yeniakit Publisher
2023-08-29 09:56:00 -
Libya'dan yalanlama: Türkiye'de değil!

Libya, açığa alınan Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’un Türkiye’ye gittiği haberini yalanladı.

Merkezi Trablus’ta bulunan Libya Havaalanları Güvenliği Kurumu (OSI), İtalya'da, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştüğü ortaya çıkan ve daha sonra açığa alınarak hakkında inceleme başlatılan Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’un özel bir uçakla Türkiye’ye gidişine izin verildiği yolundaki haberleri yalanladı.

İnternet haber sitelerinde yayılan haberde Falcon tipi özel uçakla, Necla el-Menguş’un pazarı pazartesiye bağlayan gece yarısı İstanbul'a geldiği iddia edilmişti.

OSI yaptığı yazılı açıklamada, bakanın ne normal terminal ne de VIP üzerinden Libya topraklarını terk etme "yetkisi" olmadığını bildirdi.

Bakanın yurt dışına seyahat etmesi yasaklanan kişiler listesinde yer aldığı belirtilen açıklamada, güvenlik kameralarının, Necla el-Menguş’un Mitiga Havalanı’ndan ayrılmadığını kanıtlayacağı vurgulandı.

İtalya'da, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüştüğü ortaya çıkan Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş açığa alınarak hakkında inceleme başlatıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüşme haberi ülkede protestolara neden olurken, Libya Dışişleri Bakanlığı 'gayri resmi buluşmada herhangi bir müzakere' yapılmadığını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından duyurulan 'Libya Dışişleri Bakanı ile toplantı' haberi Libya'da tepkiyle karşılandı. Görüşme haberinin ardından ülkede birçok noktada protesto gösterileri düzenlendi.

İsrail'i tanımayan ve herhangi bir diplomatik ilişkisi bulunmayan Libya'da, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Menguş'u İsrailli mevkidaşı ile görüşmesi nedeniyle açığa aldı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından hazırlanan kararname sosyal medyadan da yayınlandı. Kararnamede, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un açığa alınması ve hakkında soruşturma açılmasına karar verildi." denildi.

Bakan Menguş ile ilgili soruşturmanın Libya Adalet Bakanı başkanlığında oluşturulacak bir komisyon tarafından yapılacağı açıklandı.

Kaynak: Euronews

Libya'da İsrail gerginliği! Başbakan Dibeybe Dışişleri Bakanı'nı açığa aldı
Libya'da İsrail gerginliği! Başbakan Dibeybe Dışişleri Bakanı'nı açığa aldı

Dünya

Libya'da İsrail gerginliği! Başbakan Dibeybe Dışişleri Bakanı'nı açığa aldı

İsrail Libya'yı karıştırdı! Protesto gösterileri düzenlendi
İsrail Libya'yı karıştırdı! Protesto gösterileri düzenlendi

Dünya

İsrail Libya'yı karıştırdı! Protesto gösterileri düzenlendi

Libya'yı karıştıran Necla el-Menguş için dünyayı ayağa kaldıran Türkiye iddiası! Duyan şok olacak
Libya'yı karıştıran Necla el-Menguş için dünyayı ayağa kaldıran Türkiye iddiası! Duyan şok olacak

Dünya

Libya'yı karıştıran Necla el-Menguş için dünyayı ayağa kaldıran Türkiye iddiası! Duyan şok olacak

İsrail ve Libya'da görüşme krizi patladı: Günün en çok konuşulan simge ismi Türkiye'ye kaçtı! İlişkin açıklama
İsrail ve Libya'da görüşme krizi patladı: Günün en çok konuşulan simge ismi Türkiye'ye kaçtı! İlişkin açıklama

Gündem

İsrail ve Libya'da görüşme krizi patladı: Günün en çok konuşulan simge ismi Türkiye'ye kaçtı! İlişkin açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nagehan kütah

Defedin bu mosaad ajanı,nı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23