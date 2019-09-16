0553 313 94 23

Libya'daki UMH'den "zafere yakınız" mesajı

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac:"(Başkent Trablus'taki) Savaş altıncı ayına giriyor ve biz daha güçlüyüz. Zafer inşallah yakındır"

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:56
Libya'daki UMH'den "zafere yakınız" mesajı

TRABLUS (AA) - Libya'daki uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı biliklere karşı verdikleri mücadelede zafere yakın olduklarını belirtti.

UMH Başkanlık Konseyi Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Serrac, başkent Trablus'ta üst düzey komutanlar ve sahadaki güçlerin kumandanlarıyla bir araya geldi.

Görüşmede, çatışmaların geldiği son noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Serrac, "Savaş altıncı ayına giriyor ve biz daha güçlüyüz. Zafer inşallah yakındır." ifadelerini kullandı.

UMH'ye bağlı komutanların gelen saldırılara ustaca ve etkili bir biçimde karşılık vererek tüm cephelerde görevlerini layıkıyla yaptıklarını dile getiren Serrac, "Birliklerimizin görevlerini başarıyla tamamlayarak barışı sağlayacaklarına olan inancımız tamdır." diye konuştu.

Libya'daki çatışmaların seyrine ilişkin "Askeri zaferler, barışa da kapı açar." değerlendirmesinde bulunan Serrac, hükümetin önceliklerinin savaşa yönelik hazırlıklar yapmak, birlikleri güçlendirmek olduğunu belirterek, "Tüm bunlar temel meseleler. Ancak, bunlar diğer bir mücadeleye hazırlanmamıza engel olmamalı, bu aynı zamanda bir siyasi savaştır." ifadelerini kullandı.

Serrac, savaşın doğası gereği mevcut krizden bir çıkış yolu aranması gerektiğini kaydederken diğer taraftan da ülkenin istikrara kavuşabilmesi için "kapsayıcı bir forum düzenlenerek seçimlerin yapılması ve çoğulcu demokratik bir sisteme geçilmesi" çağrısında bulundu.

Oluşturulacak yeni sistemde savaş suçlularına yer olmadığını vurgulayan Serrac, ülkenin istiklalini ve halkın onurunu koruyacak tek bir ordu olması gerektiğine dikkati çekti.

UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac, "Bütün ülkelerde olduğu gibi profesyonel bir ordu kurulmalı ve bu ordu siyasi iktidara bağlı olmalı." şeklinde konuştu.

- Ne olmuştu?

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu. BM Güvenlik Konseyi 2259 sayılı kararla Başkanlık Konseyini Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter birlikleri, haziran sonunda harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları kritik Giryan kentini kaybetmişti.

Meşruiyet krizinin sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:56
  1. barış
  2. demokrasi
  3. Fayiz es-Serrac
  4. Libya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Örümcek neden ulaşılması zor yerlere ağ yapar? Örümcekten kurtulma yolları nelerdir?
    1. Örümcek neden ulaşılması zor yerlere..
    2. Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
    3. İzmit’te tarihi protokol
    4. “Ruhun Yelkenleri” projesi rotasında
    5. Başkan Bozdağan sözünü tuttu, temizlik..
    6. Rıza Kayaalp finalde
    7. Performansı tartışılmıştı! İşte..
    8. Denizli Basket PAÜ Arena’da sahne..
    9. Fırın temizliğinin püf noktaları..
    10. Zeytinlikte saklanmak isteyen..
    11. İran alıkoyduğu BAE'ye ait teknedeki..
    12. Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi
    13. Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı’ndan..
    14. Sokakta iki kişi vuruldu, onlar börek..
    15. Diyarbakır annelerinin çığlığı ülke..
    16. Diyanetten medyaya 'örnek aile' uyarısı
    17. FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik..
    18. Artiz Mektebi beğenildi
    19. Ordu'da uyuşturucu operasyonu
    20. Matematikte başarının sırrı!..
    21. Özbekistan'a uçuşların ucuzlaması..
    22. İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    23. İnönü’de İlköğretim Haftası kutlandı
    24. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    25. Arap Beleni’nde çıkan yangın, ormana..
    26. Çocukları dijital dünyadan..
    27. FETÖ sanığı eski komiser yardımcısına..
    28. Konya’da Avrupa Hareketlilik Haftası..
    29. Antalya’da turizm bölgelerine havadan..
    30. Çanakkale’de 45 mülteci yakalandı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    ABD’den 3 aşamalı hamle! Türkiye’ye karşı F-35, S-400 ve Patriot planını devreye sokacaklar
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı