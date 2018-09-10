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Libya'da Ulusal Petrol Kurumu'na saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Petrol Kurumu'na düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 17:09
Libya'da Ulusal Petrol Kurumu'na saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Petrol Kurumu'na düzenlenen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi öldü, 10 kişi yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükumeti'ne (UMH) bağlı İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, silahlı bir grup tarafından başkentin Demiryolu bölgesinde yer alan Ulusal Petrol Kurumu'na düzenlenen saldırıda kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırganların Afrika uyruklu ve terör örgütü DEAŞ mensup olduğu aktarılan açıklamada, çatışmaların sona erdiği ve Ulusal Petrol Kurumu'nda kontrolün sağlandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da kurumu hedef alan saldırıda 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Özel Müdahale Güçleri ise saldırının ardından kurumda silahlı eylemcilerden ikisinin cesedine ulaşıldığı bilgisini paylaşırken, diğer saldırganların durumuna ilişkin bilgi verilmedi. Açıklamada, binanın boşaltıldığı ve terör saldırısıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

BM MİSYONUNDAN KINAMA

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) Twitter hesabından yapılan açıklamada da Trablus'taki Ulusal Petrol Kurumu'na düzenlenen terör saldırısı şiddetle kınandı.

UMH İçişleri Bakanlığı'na bağlı emniyet birimleri, bir süre önce Ulusal Petrol Kurumu binası içinden gelen çatışma seslerinin ardından kuruma giden yolları kapatmıştı.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 17:09
  1. libya
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