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Dünya Libya'da sel faciası: 2000 ölü
Dünya

Libya'da sel faciası: 2000 ölü

Yeniakit Publisher
2023-09-11 22:08:00 - 2023-09-11 22:43:56
Libya'da sel faciası: 2000 ölü

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 2000'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını belirtti.

Ebu Zeribe, AlHadath televizyonuna yaptığı açıklamada, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 2000'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını belirtti.

2000'den fazla insan hayatını kaybetti

AA muhabirine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Milletvekili ise sadece Derne kentinde 2000’den fazla insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Daha önce sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

Libya'da 3 günlük yas

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.
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Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

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