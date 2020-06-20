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Dünya

Libya'da katliam yapacakları! Kritik noktada katil Esed detayı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Terhune kentinde darbeci Hafter güçlerinden ele geçirdiği 200 varil bombasının katil Esed'in Suriye'de yaptığı katliamlarda kullandığı bombaların aynısı olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 15:18:00 - 2020-06-20 15:20:23

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerine ait 200 varil bombası ve kimyasal madde deposu buldu.

Libya'nın başkenti Trablus'un 90 kilometre güneydoğusunda bulunan Terhune kentinin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler tarafından geri alınmasının ardından kentte güvenliği sağlamak için arama ve tarama çalışmaları sürüyor.

Arama ve tarama çalışmaları kapsamında Hafter milislerine ait 200 varil bombası ve kimyasal madde deposu bulundu. UMH güçlerin yürüttüğü "Öfke Volkanı Operasyonu" basın birimi tarafından yapılan açıklamada, Terhune kentinde Hafter milislerine ait 200 varil bombası ve kimyasal madde deposu bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu depoda bulunan silahların Trablus'a yönelik saldırıda kullanmak için getirildiği ifade edildi. UMH güçleri, 2 hafta önce Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Dikkat çeken benzerlik

Libya Ulusal Muatabakat Hükümeti'nin Tarhuna kentinde bulduğu yaklaşık 200 varil bombasının, Suriye'de Esed rejiminin katliamlarında kullandığı bombanın birebir aynısı olduğu belirtildi.

Hafter'in bölgede en büyük destekçisi olan BAE ve Rusya tıpkı Libya'da olduğu gibi Suriye'de de Beşşar Esed'e destek veriyor.

Terhune'de ele geçirilen varil bombalarının hangi ülkeye ait olduğu açıklanmazken BAE finansörlüğü ile Rusya'dan temin edildiği tahmin ediliyor.

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Yorumlar

Putsavar

chp-esed-iran putperest ittifaki libyada yenilecek
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kahrmn

Soykırımcı Rus malıdır o bombalar.
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