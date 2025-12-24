  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Berna Laçin’e tokat gibi cevap! ‘Ülke porno kanalına döndü’ dedi kapağı yedi

Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!

Karadağ Türkiye konusunda geri adım attı

İslam karşıtı Almanlar şokta! Alman gençler kiliseden çok İslam’a güveniyor!

Açık genç kadının laiklik ve şeriat sözleri, azgınlarla kemalistleri kudurttu! Hakarete koştular

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Geleceği bilimle inşa ediyoruz! 153 milyar TL kaynak tahsis ettik

CHP’nin faşist doktoruna İP’liler sahip çıktı: ‘Alt insan türü’ karikatürü yeniden gündemde

Türkiye’nin ilk uçak gemisi İngiltere ve Fransa'yı geride bıraktı ABD ile yarışıyor

Gazze’de ateşkesin sadece adı var! İşgalci Siyonist ağzındaki baklayı çıkardı

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!
Dünya Libya'da 3 günlük yas ilan edildi
Dünya

Libya'da 3 günlük yas ilan edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Libya'da 3 günlük yas ilan edildi

Ankara’dan kalkan ve Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile beraberindeki heyeti taşıyan jetin Haymana'da düşmesi sonucu uçaktaki tüm yetkililer hayatını kaybetti. Facianın ardından Libya’da 3 günlük milli yas ilan edildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ın da bulunduğu jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yoğun çamur nedeniyle arama çalışmalarını yaya olarak yürüterek uçağın enkazına ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 savcı görevlendirerek geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

BAŞBAKAN DİBEYBE: VATAN İÇİN BÜYÜK KAYIP

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kazada hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil ve diğer yetkililer için taziye mesajı yayımladı. Dibeybe mesajında, "Büyük bir üzüntüyle Genelkurmay Başkanımız ve beraberindeki heyetin resmi ziyaret dönüşü trajik bir kazada hayatını kaybettiği haberini aldık. Bu vatan, askeri kurumlar ve tüm Libyalılar için büyük bir kayıptır" ifadelerini kullandı.

KUTLAMALAR ASKIYA ALINDI, BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, facia nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceği ve İtalya işgalinden kurtuluşun 74. yılı nedeniyle düzenlenecek Bağımsızlık Günü kutlamaları dahil tüm resmi etkinliklerin askıya alındığı kaydedildi. Başbakan Dibeybe, olayın incelenmesi ve Türk makamlarıyla koordinasyon sağlanması için Ankara’ya resmi bir heyet gönderilmesi talimatını verdi.

 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi! Türk askerinin oradaki görev süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi! Türk askerinin oradaki görev süresi uzatıldı

Gündem

Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi! Türk askerinin oradaki görev süresi uzatıldı

Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel uçak Ankara'da düştü
Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel uçak Ankara'da düştü

Gündem

Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel uçak Ankara'da düştü

Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad kimdir
Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad kimdir

Aktüel

Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad kimdir

Uçağı Ankara'da düşmüştü! Dibeybe'den AL-Haddad için taziye mesajı
Uçağı Ankara'da düşmüştü! Dibeybe'den AL-Haddad için taziye mesajı

Dünya

Uçağı Ankara'da düşmüştü! Dibeybe'den AL-Haddad için taziye mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23