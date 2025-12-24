Libya'da 3 günlük yas ilan edildi

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus’a gitmek üzere havalanan, içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad’ın da bulunduğu jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde dağlık araziye düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, yoğun çamur nedeniyle arama çalışmalarını yaya olarak yürüterek uçağın enkazına ulaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 savcı görevlendirerek geniş kapsamlı soruşturma başlattı.

BAŞBAKAN DİBEYBE: VATAN İÇİN BÜYÜK KAYIP

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, kazada hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil ve diğer yetkililer için taziye mesajı yayımladı. Dibeybe mesajında, "Büyük bir üzüntüyle Genelkurmay Başkanımız ve beraberindeki heyetin resmi ziyaret dönüşü trajik bir kazada hayatını kaybettiği haberini aldık. Bu vatan, askeri kurumlar ve tüm Libyalılar için büyük bir kayıptır" ifadelerini kullandı.

KUTLAMALAR ASKIYA ALINDI, BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, facia nedeniyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayrakların yarıya indirileceği ve İtalya işgalinden kurtuluşun 74. yılı nedeniyle düzenlenecek Bağımsızlık Günü kutlamaları dahil tüm resmi etkinliklerin askıya alındığı kaydedildi. Başbakan Dibeybe, olayın incelenmesi ve Türk makamlarıyla koordinasyon sağlanması için Ankara’ya resmi bir heyet gönderilmesi talimatını verdi.