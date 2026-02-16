  • İSTANBUL
Yerel Pompalı tüfekle yaylım ateşi! O anlar kameralara böyle yansıdı
Yerel

Pompalı tüfekle yaylım ateşi! O anlar kameralara böyle yansıdı

IHA
IHA Giriş Tarihi:

İzmir’in Karabağlar ilçesinde husumetlisi olduğu öğrenilen şahsın kapalı olan iş yerine pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı. Saldırganın ateş açtığı ve polis tarafından yakalandığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.

İzmir'de hareketli anlar yaşandı. Olay, bugün saat 12.45 sıralarında Karabağlar ilçesi Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen şahısla yaşadığı anlaşmazlık üzerine A.E.G. (19), yanındaki pompalı tüfekle kapalı durumdaki bir iş yerinin kepenklerine ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar panikle bölgeden uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese trafik ve yunus ekipleri sevk edildi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, elindeki silahla bekleyen şüpheliye silah doğrultarak teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Polisin havaya ateş açarak müdahale ettiği anlarda şüpheli şahıs etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yapılan incelemede, iş yerinin kepenklerine 5 adet saçma isabet ettiği tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olayda kullanılan pompalı tüfekle birlikte yakalanan A.E.G., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan, şüphelinin ateş açtığı ve polis ekiplerince yakalandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

