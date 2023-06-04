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Dünya Libya tüm halkına duyurdu! Artık bunu yapamayacaklar
Dünya

Libya tüm halkına duyurdu! Artık bunu yapamayacaklar

Yeniakit Publisher
2023-06-04 07:08:00 -
Libya tüm halkına duyurdu! Artık bunu yapamayacaklar

Libya'nın doğusundaki Tobruk'ta, bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Tobruk Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Buna göre, bir sonraki emre kadar sürecek sokağa çıkma yasağının yerel saatle akşam 20.00'de başlayıp sabah 06.00'ya kadar süreceği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Ferac Kaim'in talimatı doğrultusunda alınan sokağa çıkma yasağının sağlık çalışanları, hastalar, insani yardım çalışmalarında görevli olanlar, polis, silahlı kuvvetler ve görevlerini ifa ettikleri sırada temizlik çalışanlarını kapsamadığı kaydedildi.

Kararın sebebine ilişkin açıklama yapılmazken, bunun, Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümete bağlı güvenlik güçlerinin, Libya-Mısır sınırında uyuşturucu ve insan kaçakçılarına yönelik başlattığı geniş çaplı askeri operasyonun ardından alınması dikkati çekti.

Söz konusu sokağa çıkma yasağının, kaçakçıların, sınır bölgesinden Tobruk'a sızması endişesinin ardından alındığı ifade ediliyor.

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