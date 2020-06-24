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Aktüel

Libya ordusu, Trablus'ta Hafter'den kurtarılan bir bölgede 3 ceset bulunduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 03:27:12 -
Libya ordusu, Trablus'ta Hafter'den kurtarılan bir bölgede 3 ceset bulunduğunu açıkladı

TRABLUS (AA) - Libya ordusu, başkent Trablus'ta daha önce ülkedeki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki bir bölgede, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde kimliği belirsiz 3 kişinin cesedinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, cesetlerin bulunduğu bölgenin, daha önce Hafter milisleri ile onların saflarında savaşan Wagner paralı askerlerinin kontrolünde olduğu kaydedildi.

Libya ordusu 20 Haziran'da, Hafter milislerinden temizlenen başkent Trablus ve Terhune kentindeki toplu mezarlar ve hastanelerde 5 Haziran'dan bu yana toplam 190 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurmuştu.

Libya ordusu, son dönemde Trablus il sınırının tamamı ve Terhune vilayetinin de aralarında yer aldığı ülkenin batısındaki önemli yerleşim ve ulaşım merkezlerini Hafter milislerinden arındırmıştı.

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