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Aktüel

Libya ordusu, Terhune kentindeki Hafter milislerine BAE'nin temin ettiği bir Rus yapımı hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 04:24:46 -
Libya ordusu, Terhune kentindeki Hafter milislerine BAE'nin temin ettiği bir Rus yapımı hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı.
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